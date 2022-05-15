Исследование: в мае средняя стоимость аренды квартир в Казани снизилась до 22,5 тысячи рублей в месяц

В Казани в мае средняя стоимость аренды квартир снизилась до 22,5 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Циан.Аналитика».

В мае цена на съемное жилье в столице Татарстана упала на 3,5% в сравнении с предыдущим месяцем. Больше всего стоимость аренды снизилась в Перми, где однокомнатные квартиры подешевели на 5%, до 16 тысяч рублей в месяц, в Красноярске и Ростове-на-Дону — на 3%, до 17,5 тысячи и 19,4 тысячи рублей соответственно. В Санкт-Петербурге цена за съемную однокомнатную квартиру сократилась на 3%, до 28,1 тысячи рублей, в Москве — на 4%, до 44,7 тысячи рублей в месяц.

В целом средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России в мае составила 19,7 тысячи рублей, двухкомнатных — 29 тысяч рублей в месяц. Риелторы объясняют снижение цен падением спроса на долгосрочную аренду жилья и возросшей кредитной нагрузкой на собственников жилья, которые вынуждены понижать стоимость аренды.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, за первый квартал текущего года аренда квартир в Казани подешевела на 9%. Средняя стоимость аренды квартиры в столице Татарстана за этот период составила 21 тысячу рублей.

Дарья Акимова