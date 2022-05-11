За первый квартал 2022 года стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 9%

За первый квартал текущего года аренда квартир в Казани подешевела на 9%. Такими данными поделились аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость аренды квартиры в столице Татарстана за первый квартал составила 21 тысячу рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 24%. В среднем по стране цена аренды поднялась на 28%. Однокомнатная квартира обойдется в среднем в 17 тысяч рублей, двухкомнатная — в 23 тысячи рублей, трехкомнатная — в 30 тысяч рублей, студия — в 20 тысяч рублей в месяц. При этом в некоторых городах аренда, наоборот, стала доступнее. К примеру, в Москве она упала на 13%, в Волгограде и Ставрополе — на 7%.

Также российский рынок аренды стал активнее пополняться студиями — их предлагают на 30% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. В Казани, как и в Екатеринбурге, их стали выставлять чаще на 61%, в Москве — на 72%. В целом же количество арендных квартир в столице Татарстана выросло на 38% в сравнении с концом прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно другому исследованию, по итогам 2021 года в Казани интерес к аренде жилья увеличился на 15%. В среднем аренда квартиры в городе тогда обходилась в 19 тысяч рублей. Это на 19% дороже, чем в 2020 году.

Дарья Акимова