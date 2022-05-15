В Москве прошла церемония прощания с певцом Ренатом Ибрагимовым

Фото: Олег Тихонов

В Московской соборной мечети поклонники и друзья певца и народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова простились с ним. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сына певца Султана, некоторые поклонники приехали проститься с ним из Казани, где Ибрагимов учился и начинал первые творческие шаги. Также друзья артиста вспомнили его как верного сына татарского народа, откликавшегося и помогавшего всем, кто обращался к нему. Вдова певца Светлана поблагодарила друзей, организовавших прощание, и тех, кто пришел почтить память ее мужа.

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин отметил, что уход такой личности, как Ренат Ибрагимов, является невосполнимой потерей для татарской нации. Он назвал жизнь певца благочестивым примером для всех.

Проститься с Ибрагимовым пришли сегодня жители Москвы разных национальностей и вероисповеданий. Кроме того, соболезнования семье артиста выразили его поклонники и друзья, среди которых был министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Фото: realnoevremya.ru

О смерти Рената Ибрагимова 14 мая сообщил директор певца Александр Яковлев. Артисту было 74 года. Известный российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал большой утратой смерть своего коллеги.



Ибрагимов родился во Львове, в семье военнослужащего. Затем семья переехала в Казань. Здесь будущий певец окончил Казанскую государственную консерваторию и начал работать в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. Он исполнял партию Валентина в опере «Фауст», Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского, роль Эскамильо в «Кармен».

В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом пятого Всесоюзного конкурса артистов эстрады. С 1998 года Ибрагимов проживал в Москве. В 1999 году он основал «Театр песни Рената Ибрагимова».

В 2017 году, во время своего приезда в Казань, певец дал интервью «Реальному времени». Прочесть его можно здесь.

Дарья Акимова