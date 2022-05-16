Врач рассказала о первой помощи при контакте с ядовитыми растениями

Фото: Максим Платонов

Врач-терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан Татьяна Федосеева в беседе с RT рассказала, как действовать в случае контакта с ядовитыми растениями.



Она объяснила, что ядовитость растений определяется при наличии в них действующих веществ — фитотоксинов. Признаки отравления будут различными в зависимости от того, какое вещество попало в организм.

Если в организм попали алкалоиды, частые симптомы — сухость во рту, учащенный пульс, покраснение кожи, расширение зрачков и возбужденность. При попадании цианогенных гликозидов, как правило, наблюдаются аритмия, слабость, дрожь в мышцах, слюнотечение, одышка. В случае тяжелого отравления можно наблюдать такие симптомы, как геморрагический гастрит, обезвоживание, ступор, коллапс.

Самые распространенные и опасные ядовитые растения — белена черная, дурман, клещевина, паслен, волчеягодник, ландыш майский и вороний глаз. В случае контакта с беленой черной может возникнуть сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, повышение температуры тела. Время развития симптомов составляет от 10 минут до 10—15 часов:

— Первая помощь — промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углем, влажное обертывание, холод на голову и пах, — сказала специалист.

Фото: Максим Платонов

Врач напомнила об опасности борщевика и отметила, что контакт с ним первое время не вызывает никакой реакции:

— Под действием ультрафиолета ядовитые вещества переходят в активную форму, способную вызвать ожог первой степени. При контакте примите срочные меры: промокните салфеткой, не растирая, промойте пораженный участок мылом и промойте проточной водой, обработайте спиртом, не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей, примите антигистаминное средство. Исключено применение жирных кремов и мазей.

Она подчеркнула, что стоит немедленно вызвать скорую помощь. До приезда врачей следует начать промывание желудка физраствором, слабым раствором марганцовки или теплой водой. В ожидании медпомощи нужно проконсультировать с врачами скорой, согласовав слабительные и энтеросорбенты.

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что на уничтожение борщевика Сосновского в Высокогорском районе Татарстана направят 8,2 млн рублей. На борьбу с ядовитым растением в Советском районе Казани выделят 1,98 млн рублей.

Маргарита Головатенко