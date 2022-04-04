На уничтожение борщевика Сосновского в Высокогорском районе Татарстана направят 8,2 млн рублей
Исполком Высокогорского района Татарстана объявил тендер на проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом. Начальная цена договора — 8,2 миллиона рублей.
Работы проводятся в два этапа. Сначала выполняется двукратная обработка в период роста борщевика, когда высота растений составляет от 10 до 70 см. Затем проводится оценка технической эффективности и объема выполненных работ по результатам первой обработки.
Услугу необходимо выполнить до 30 октября текущего года. Заявки на участие принимаются до 11 апреля. Подрядчика определят 13 апреля.
В феврале Министерство лесного хозяйства Татарстана объявило тендер на авиапатрулирование лесного фонда. На эти цели предусмотрели 10,7 млн рублей. Авиапатрулирование проводится по трем маршрутам.
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