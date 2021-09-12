На борьбу с распространением борщевика Сосновского в Советском районе Казани выделят 1,98 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Советском районе Казани проведут защитные мероприятия против распространения борщевика Сосновского. На эти цели из муниципального бюджета готовы выделить более 1,98 млн рублей.

Заказчиком выступает администрация Советского района Казани. Работы подрядчик должен выполнить с даты заключения контракта по 30 ноября 2021 года, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

От подрядчика требуется выполнить расчистку территории от борщевика Сосновского на площади 52 тыс. кв. метров, глубокую вспашку (перекопку) территории. Затем ее необходимо обработать гербицидами.

Работы необходимо произвести:

в жилом массиве «Царицыно, в том числе на ул.Коновалова и ул.Владимирская 1-ая;

в жилом массиве «Кульсеитово», в том числе по ул.Хвойная, ул.Оптиков.

Процент гибели (повреждения борщевика Сосновского) через 20 дней после выполнения работ должен составить не менее 80% от всей обработанной территории. В случае неудовлетворительного результата или его недостижения, подрядчик обязан провести мероприятия повторно.

В апреле на территории Русско-немецкой Швейцарии в Казани состоялся субботник, участники которого включились в борьбу с борщевиком Сосновского. Около 50 человек за три часа собрали 20 мешков с растением-вредителем. Подобные мероприятия проводили в городе с весны неоднократно.

Татьяна Демина