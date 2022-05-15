В Татарстане хирурги пришили ребенку палец, отрезанный циркулярной пилой

Фото: Марат Ким (архив)

Врачи ДРКБ Татарстана пришили маленькому ребенку палец, который он отрезал себе циркулярной пилой. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.



Несчастный случай произошел в одном из районов республики. Ребенок играл во дворе и забежал в гараж, где и обнаружил пилу. Родители незамедлительно обратились в ЦРБ. Ребенку оказали экстренную помощь, после чего малыша и ампутированный палец транспортировали в ДРКБ.

Ампутированный палец удалось реплантировать благодаря совместной работе хирургов ДРКБ и микрохирургов РКБ.

В апреле в Казани в Детской республиканской клинической больнице прооперировали 17-летнего подростка из Мариуполя. Он попал под взрыв снарядов и получил осколочные ранения в живот. А в феврале врачи РКБ Татарстана спасли жизнь мужчине, в голову которого была воткнута зубная щетка.

Маргарита Головатенко