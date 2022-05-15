Новости происшествий

15:29 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане хирурги пришили ребенку палец, отрезанный циркулярной пилой

14:40, 15.05.2022 2
В Татарстане хирурги пришили ребенку палец, отрезанный циркулярной пилой
Фото: Марат Ким (архив)

Врачи ДРКБ Татарстана пришили маленькому ребенку палец, который он отрезал себе циркулярной пилой. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Несчастный случай произошел в одном из районов республики. Ребенок играл во дворе и забежал в гараж, где и обнаружил пилу. Родители незамедлительно обратились в ЦРБ. Ребенку оказали экстренную помощь, после чего малыша и ампутированный палец транспортировали в ДРКБ.

Ампутированный палец удалось реплантировать благодаря совместной работе хирургов ДРКБ и микрохирургов РКБ.

В апреле в Казани в Детской республиканской клинической больнице прооперировали 17-летнего подростка из Мариуполя. Он попал под взрыв снарядов и получил осколочные ранения в живот. А в феврале врачи РКБ Татарстана спасли жизнь мужчине, в голову которого была воткнута зубная щетка.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан РКБ МЗ РТДетская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:45
    Господи! Ладно хоть обошлось только пальцем!
    Ответить
  • Анонимно 14:45
    Сабый бала
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также