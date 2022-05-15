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В Татарстане по нацпроекту провели лесовосстановление и лесоразведение на площади 1,2 тыс. га

09:24, 15.05.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
В Татарстане по нацпроекту провели лесовосстановление и лесоразведение на площади 1,2 тыс. га
Фото: Ирина Анисимова (архив)

В Татарстане по национальному проекту «Экология» провели работы по посадке лесных культур на площади 1266,2 га, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Так, искусственное лесовосстановление в республике по состоянию на 11 мая проведено на площади 1,1 тыс. га, лесоразведение — на 96,9 га.

Запланированный объем мероприятий по воспроизводству лесов выполнили специалисты Азнакаевского, Альметьевского, Алькеевского, Арского, Бавлинского, Болгарского, Бугульминского, Лениногорского, Нижнекамского, Нурлатского, Пригородного, Сабинского, Черемшанского лесхозов Татарстана.

Фото: Ирина Анисимова (архив)

Часть работ планируют завершить до 20 мая. Всего в 2022 году в Татарстане по нацпроекту «Экология» проведут лесовосстановление на площади 3,6 тыс. га.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:31
    Отличная новость. Надо продолжать. Лесов в Татарстане недостаточно. И, самое главное, плохое качество воздуха, надо это перебить.
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