В Татарстане по нацпроекту провели лесовосстановление и лесоразведение на площади 1,2 тыс. га
В Татарстане по национальному проекту «Экология» провели работы по посадке лесных культур на площади 1266,2 га, сообщили в пресс-службе Минэкологии.
Так, искусственное лесовосстановление в республике по состоянию на 11 мая проведено на площади 1,1 тыс. га, лесоразведение — на 96,9 га.
Запланированный объем мероприятий по воспроизводству лесов выполнили специалисты Азнакаевского, Альметьевского, Алькеевского, Арского, Бавлинского, Болгарского, Бугульминского, Лениногорского, Нижнекамского, Нурлатского, Пригородного, Сабинского, Черемшанского лесхозов Татарстана.
Часть работ планируют завершить до 20 мая. Всего в 2022 году в Татарстане по нацпроекту «Экология» проведут лесовосстановление на площади 3,6 тыс. га.
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