В 2022 году в Татарстане по нацпроекту восстановят леса на площади 3,6 тысячи га

Фото: Ирина Анисимова (архив)

В 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Экология» проведут лесовосстановление на площади 3,6 тысячи га. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

В эти работы входят посадка лесных культур на площади 1,4 тысячи га, естественное лесовосстановление на 2,1 тысячи га, комбинированное лесовосстановление на 4 га и лесоразведение на 104 га.

Специалисты лесной отрасли вырастили 34,1 миллиона штук стандартного посадочного материала в 2021 году. Этого количества должно хватить для лесовосстановления и закладки защитных лесных насаждений.

По словам министра лесного хозяйства Татарстана Равиля Кузюрова, все работы выполнят согласно установленным требованиям в своевременные агротехнические сроки.

Фото: Ирина Анисимова (архив)

В январе Кузюров объявил, что в Татарстане в 2021 году восстановили на 58% лесов больше, чем вырубили или сгорело. В республике провели работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 4,2 тысячи га.

Дарья Акимова