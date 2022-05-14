За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы более 19,3 тысячи человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) эвакуировали 19 378 человек, из них 2 297 детей. Такими данными поделился начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.

По его словам, всего с начала спецоперации в Россию прибыли 1 279 619 человек, из которых 221 111 были дети. Также за минувшие сутки еще 87 граждан Украины сообщили о желании эвакуироваться в РФ. Всего в гуманитарный штаб пришло 2 755 659 соответствующих обращений из 2 135 украинских населенных пунктов.

Мизинцев добавил, что за день российские военные провели семь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях. Мирному населению передали 552,4 тонны гуманитарной помощи.

Всего с 2 марта этого года из России на Украину доставлено 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 009 гуманитарных акций.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 22 985 человек, в том числе 3 231 ребенка. Тогда же российскую границу пересекли около 170 тысяч личных автомобилей.

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Дарья Акимова