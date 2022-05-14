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Бастрыкин поручил расследовать осквернение советского памятника в Словакии

16:49, 14.05.2022
Бастрыкин поручил расследовать осквернение советского памятника в Словакии
Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование осквернения памятника солдатам Красной армии в Словакии. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

По данным СК, посольство России в Словакии сообщило об осквернении памятника в Пиештянах на западе страны. Неизвестные нанесли на него знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. В следкоме также напомнили, что ведомством возбуждены и расследуются уголовные дела по аналогичным фактам в Словакии в марте этого года.

Фото: sledcom.ru

9 мая сообщалось, что Следком установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше. Посла России Сергея Андреева и сопровождавших его людей облили краской, попав в лицо и глаза, когда они пытались возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Дарья Акимова
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