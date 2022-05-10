СМИ: запрет на транспортировку нефти больше не входит в шестой пакет санкций против России

Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает немецкое издание DPA со ссылкой на на дипломатические источники в ЕС.

По информации издания, для принятия решения поэтому вопросу в санкционный пакет нужна дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7. Однако Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступают против этой меры, так как опасаются, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует исключить из шестого пакета санкций против России запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими государствам сообщества. Кроме того, ЕС намерен запретить европейским компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть. Отмечается, что это предложение останется в шестом пакете санкций, несмотря на несогласие некоторых членов.

Дарья Акимова