МСП Татарстана подали заявок на меры поддержки на 48,8 млрд рублей

В Татарстане субъекты малого и среднего предпринимательства по состоянию на 13 мая подали 4 825 заявок на общую сумму в 48,8 млрд рублей на получение мер поддержки, доложил вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ.



Татарстанскому бизнесу одобрили 2 328 заявок на сумму, равную 25,3 млрд рублей.

— Если у нас районы активно работают по мерам поддержки, то соответственно по ним мы наблюдаем положительную динамику развития малого и среднего бизнеса, — отметил Шагиахметов.

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По состоянию на 1 мая текущего года в реестре ФНС республики насчитывается более 165 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Темп роста к началу года — 103,4%. На предприятиях малого и среднего бизнеса заняты 40% работающего населения Татарстана.

Маргарита Головатенко