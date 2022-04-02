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Минсельхозпрод Татарстана: в республике накопили 152 тысячи тонн удобрений

17:20, 02.04.2022
Минсельхозпрод Татарстана: в республике накопили 152 тысячи тонн удобрений
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане накопили 152 тыс. тонн удобрений — это 55,1 кг действующего вещества на один гектар. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Сейчас продолжается завоз семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. Никаких срывов не ожидается.

Фото: tatarstan.ru

Более 100 кг на гектар накопили Тетюшский и Заинский районы. В лидерах Мензелинский и Сармановский районы — свыше 90 кг/га. В аутсайдерах Рыбно-Слободский (25,3 кг), Апастовский (25 кг) и Агрызский (15,1 кг) районы, сообщает пресс-служба президента РТ.

В настоящее время отремонтировали 98% тракторов, сеялок и культиваторов, а также 96% посевных комплексов — всего более 9 тыс. единиц техники. По республике остается восстановить еще 108 тракторов, в том числе 43 энергонасыщенных, и 20 посевных комплексов.

Ранее президент республики Рустам Минниханов сообщил, что агропромышленный комплекс РТ располагает достаточными возможностями для удовлетворения потребностей собственного рынка и выделения ресурсов для других регионов. Также он отметил необходимость обеспечить наличие основных продуктов питания.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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