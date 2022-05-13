В Татарстане проведут ремонт двух детских оздоровительных лагерей стоимостью 246 млн рублей

ГБУ «Главстрой Татарстана» объявило тендер на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей стоимостью 246 млн рублей. Средства выделяются из бюджета республики, сообщается на сайте госзакупок.

Работы планируется провести по адресам:

Детский лагерь «Солнышко», Красносельское село Высокогорского района.

Детский лагерь «Свияга+», село Деушево, ул. Наратлы, д.1.

Отмечается, что исполнителю необходимо произвести строительно-монтажные работы с установкой оборудования и приобретением мебели. В зданиях и помещениях на территории лагерей также проведут замену полов, внутренней и наружной электрики, канализации, дверных и оконных проемов. Работы будут выполняться с момента заключения контракта и до 1 декабря этого года.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале сообщалось, что в республике проведут капитальный ремонт детских лагерей и подростковых клубов за 211 млн рублей. Работы планировалось провести в трех лагерях и трех клубах, среди которых: спортивно-оздоровительный лагерь «Искра», оздоровительный лагерь «Мечта»; пионерлагерь «Чулпан»; подростковый клуб «Юнармеец»; «Алга»; «Карате».

30 апреля министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин заявил, что капитальный ремонт шести молодежных центров завершен на 26%. Кроме того, аналогичный объем работ выполнен в детских оздоровительных лагерях.

Максим Кокунин