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В Татарстане проведут ремонт двух детских оздоровительных лагерей стоимостью 246 млн рублей

15:25, 13.05.2022
В Татарстане проведут ремонт двух детских оздоровительных лагерей стоимостью 246 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ГБУ «Главстрой Татарстана» объявило тендер на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей стоимостью 246 млн рублей. Средства выделяются из бюджета республики, сообщается на сайте госзакупок.

Работы планируется провести по адресам:

  • Детский лагерь «Солнышко», Красносельское село Высокогорского района.
  • Детский лагерь «Свияга+», село Деушево, ул. Наратлы, д.1.

Отмечается, что исполнителю необходимо произвести строительно-монтажные работы с установкой оборудования и приобретением мебели. В зданиях и помещениях на территории лагерей также проведут замену полов, внутренней и наружной электрики, канализации, дверных и оконных проемов. Работы будут выполняться с момента заключения контракта и до 1 декабря этого года.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале сообщалось, что в республике проведут капитальный ремонт детских лагерей и подростковых клубов за 211 млн рублей. Работы планировалось провести в трех лагерях и трех клубах, среди которых: спортивно-оздоровительный лагерь «Искра», оздоровительный лагерь «Мечта»; пионерлагерь «Чулпан»; подростковый клуб «Юнармеец»; «Алга»; «Карате».

30 апреля министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин заявил, что капитальный ремонт шести молодежных центров завершен на 26%. Кроме того, аналогичный объем работ выполнен в детских оздоровительных лагерях.

    Максим Кокунин
    Общество Татарстан

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