В Казани в пятницу произошло 6 ДТП с пострадавшими

В Казани в пятницу, 13 мая, произошло 159 ДТП, в шести из которых пострадали люди, сообщили в ГИБДД города.

На улицах столицы Татарстана зарегистрировали два наезда на пешехода, два столкновения транспорта, наезд на стоящее ТС, падение пассажира в общественном транспорте.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали семерых пьяных водителей и еще одного водителя, у которого не было прав на управление транспортом. В отдел полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Казани на улице Николая Ершова, рядом с парком Горького, два легковых автомобиля врезались в забор и снесли его.

В Казани в четверг, 12 мая, произошло 177 ДТП, четыре из которых с пострадавшими. Зарегистрировали два столкновения автомобилей, наезд на велосипедиста и опрокидывание.

Маргарита Головатенко