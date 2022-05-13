В Казани в четверг произошло 177 ДТП
В Казани в четверг, 12 мая, произошло 177 ДТП, четыре из которых с пострадавшими. Зарегистрировали два столкновения автомобилей, наезд на велосипедиста и опрокидывание.
Сотрудники Госавтоинспекции города задержали 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя, не имеющего прав на управление транспортом.
В отдел полиции доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД Казани.
В Казани в среду, 11 мая, произошло 171 ДТП, из которых пять с пострадавшими. Зарегистрированы два наезда на пешехода, два столкновения и падение в автобусе. В этот день в столице Татарстана задержали 13 пьяных водителей.
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