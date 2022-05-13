В Казани на улице Николая Ершова два автомобиля врезались в забор и снесли его

Фото: Максим Кокунин

В Казани на улице Николая Ершова, рядом с парком Горького, произошло ДТП. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Два легковых автомобиля врезались в забор и снесли его. Информации о пострадавших нет.

В четверг, 12 мая, в Казани произошло 177 ДТП, четыре из них — с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции города задержали 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя, не имеющего прав на управление транспортом. Также в полицию доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.



Дарья Акимова