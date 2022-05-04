В Татарстане 39 районов начали весенний сев

В Татарстане посевная кампания набирает обороты. К весенним работам приступили в 39 районах из 43.

В этом году посевные площади составят 1852,7 тыс. га. Сейчас засеяно 19% от всей площади, или 343,9 тыс. га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Фото: Минсельхозпрод РТ

В марте министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщал, что посевные площади сохранятся на уровне прошлого года — 2,72 млн га. Обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур составляла 115%. В республике накопили 152 тыс. тонн удобрений — это 55,1 кг действующего вещества на один гектар.



Татьяна Леухина