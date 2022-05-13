Референдум по вопросу объединения Южной Осетии и России пройдет 17 июля

Референдум по вопросу объединения Южной Осетии и России пройдет 17 июля 2022 года. Соответствующий указ подписал президент республики Анатолий Бибилов.



— Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО Президент Анатолий Бибилов подписал сегодня Указ о назначении референдума Республики Южная Осетия, — говорится на официальном сайте главы правительства республики.



Фото: presidentruo.org

В конце марта президент Южной Осетии заявил, что республика намерена войти в состав России. Позднее в МИД России призвали не торопиться обсуждать проведение соответствующего референдума. Как сообщил тогда замглавы ведомства Андрей Руденко, говорить о голосовании и реакции международного сообщества следует после получения результатов выборов президента Южной Осетии.

Напомним, второй тур президентских выборов стартовал в республике в воскресенье, 8 мая. На территории региона открылись более 70 избирательных участков. Явка избирателей превысила 30%, после чего выборы признали состоявшимися.

Диана Жиленкова