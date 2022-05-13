Семь хоккеистов из Татарстана вызваны в сборную России U20 на подготовку к Кубку Черного моря

Семь хоккеистов из Татарстана вызвали на сборы молодежной сборной России в возрасте до 20 лет, в рамках подготовки к Кубку Черного моря в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны.



Среди них оказались Всеволод Альметкин, Адель Сафин, Данил Григорьев, Дмитрий Кателевский и Иван Меховов из казанского «Ак Барса», а также Ислам Гайнуллин и Рауль Якупов из нижнекамского «Нефтехимика».

Сбор продлится до 23 мая в Новогорске, затем 24 мая команда отправится в Сочи. Сам Кубок Черного моря состоится с 25 по 30 мая.

В декабре хоккеистов казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Тимур Билялов, Артем Галимов и Дмитрий Воронков вызывали в сборную России на Кубок Первого канала. Соревнования проходили с 15 по 19 декабря в рамках календаря Международной федерации хоккея на льду.

Дарья Акимова