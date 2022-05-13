В апреле 2022 года уровень безработицы по Татарстану составил 0,54%

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы по республике по состоянию на апрель 2022 года составил 0,54%. Об этом сообщает пресс-служба президента республики со ссылкой на данные регионального Минтруда.

В республике на этот период официально насчитывалось 10 895 безработных жителей. Муниципалитетами с самым высоким уровнем безработицы в предыдущем месяце оказались Тюлячинский (0,92%), Пестречинский (0,76%) и Верхнеуслонский (0,70%). Также в десятку вошли Альметьевский (0,69%), Нурлатский (0,65%), Сабинский (0,63%), Нижнекамский (0,62%), Елабужский (0,61%), Высокогорский (0,58%) районы и Казань (0,65%).

Самый низкий уровень безработицы, как и в марте, зафиксировали в Рыбно-Слободском, Апастовском и Ютазинском районах.

Фото: t.me/apparatustatar. Зеленым показан самый низкий уровень безработицы, красным — высокий

По состоянию на 6 мая численность зарегистрированных безработных в Татарстане составила 10 948 человек. Министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на республиканском совещании заявил о необходимости принятия мер по недопущению роста безработицы.



Дарья Акимова