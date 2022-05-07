Минэкономики Татарстана: в 12 муниципальных образованиях за неделю наблюдается рост безработицы

В 12 муниципальных образованиях Татарстана за неделю наблюдается незначительный рост численности безработных. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на республиканском совещании в Доме правительства республики.

Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 6 мая составляет 10 948 человек. Шагиахметов заявил о необходимости принятия мер по недопущению роста безработицы.

За неделю увеличилось количество работающих неполный рабочий день и находящихся в простое.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ряд татарстанских предприятий участвует в реализации дополнительных мер по поддержке занятости: получение субсидий на частичную компенсацию оплаты труда при организации временного трудоустройства; получение субсидии на частичную оплату труда при организации временных работ для находящихся под риском увольнения, передает пресс-служба президента РТ.



На этой неделе глава Минтруда РФ Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщал, что в России ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных не растет. Порядка 98 тысяч россиян находятся в «простое» и около 110 тысяч граждан — в формате неполной занятости на предприятиях, приостановивших работу.

Татьяна Леухина