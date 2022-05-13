Российские туристы во время майских праздников увеличили расходы на путешествия поездами

По данным ВТБ, объем трат по картам банка на поездки по железной дороге за 1—5 мая достиг 420 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза к январским праздникам.

Всего за первую половину праздничных дней клиенты ВТБ потратили на путешествия 4,2 млрд рублей — незначительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество транзакций выросло на 8% к маю и на 20% — к началу текущего года.

В праздники всем видам транспорта россияне предпочитали железнодорожный: на поезда и электрички клиенты банка потратили за 5 дней почти 420 млн рублей — в 1,5 раза больше, чем в январе, и на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. Количество транзакций выросло более чем на треть.

Чаще россияне стали пользоваться и междугородными автобусами — клиенты ВТБ в 1,5 раза увеличили количество транзакций в этой категории к январю и на 37% — к маю прошлого года. Объем трат на билеты тоже вырос, хотя и менее значительно — на 39% к маю и на 29% к январю, до 73 млн рублей. А вот расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов, наоборот, снизились к прошлому маю на 30% и составили 23 млн рублей.

Кроме того, увеличилась популярность экскурсий: на них клиенты ВТБ за 1—5 мая направили почти 560 млн рублей. Это на 13% превышает показатель мая 2021 года и на 60% больше январских значений. Траты на размещение в гостиницах составили порядка 270 млн рублей. В российских ресторанах и барах клиенты ВТБ за этот период потратили 2,2 млрд рублей — на 6% меньше, чем год назад, при этом количество чеков осталось на том же уровне.

ПАО «Банк ВТБ»

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