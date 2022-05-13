Отделения СБЕР ЕАПТЕКА открылись в Казани
На базе офисов Сбера в Казани открылись 5 новых отделений СБЕР ЕАПТЕКИ, одной из крупнейших онлайн-аптек России. Благодаря сервису у жителей Казани появилась возможность при посещении офиса банка также приобрести лекарственные препараты. Товары можно купить в отделении аптеки, заказать безрецептурные лекарства онлайн, с курьерской доставкой домой или забрать самостоятельно — для рецептурных и спиртосодержащих препаратов.
Отделения СБЕР ЕАПТЕКА находятся по адресам:
- ул. К. Цеткин, 9;
- ул. Побежимова, 17;
- пр. Хусаина Ямашева, 9;
- ул. Мира, 55;
- пр. Победы, 62/4.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:
«Открытие пунктов СБЕР ЕАПТЕКИ в офисах Сбера, безусловно, обладает преимуществами. У наших клиентов появилась возможность совмещать поход в банк с покупкой необходимых лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья существенно экономя время, а также получать отличный сервис и широкий ассортимент товаров».
Подробнее о режиме работы отделений по ссылке.
Проект по открытию аптечных пунктов на площадях отделений Сбербанка был запущен в прошлом году в нескольких регионах России.
Справка
ООО «еАптека».
Юридический адрес: 119270, Москва, Фрунзенская набережная, 42, цокольный этаж, помещение I, комната 2.
ОГРН 1147746631988
Возрастное ограничение сервиса 16+
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