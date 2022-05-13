Отделения СБЕР ЕАПТЕКА открылись в Казани

На базе офисов Сбера в Казани открылись 5 новых отделений СБЕР ЕАПТЕКИ, одной из крупнейших онлайн-аптек России. Благодаря сервису у жителей Казани появилась возможность при посещении офиса банка также приобрести лекарственные препараты. Товары можно купить в отделении аптеки, заказать безрецептурные лекарства онлайн, с курьерской доставкой домой или забрать самостоятельно — для рецептурных и спиртосодержащих препаратов.

Отделения СБЕР ЕАПТЕКА находятся по адресам:

ул. К. Цеткин, 9;

ул. Побежимова, 17;

пр. Хусаина Ямашева, 9;

ул. Мира, 55;

пр. Победы, 62/4.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Открытие пунктов СБЕР ЕАПТЕКИ в офисах Сбера, безусловно, обладает преимуществами. У наших клиентов появилась возможность совмещать поход в банк с покупкой необходимых лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья существенно экономя время, а также получать отличный сервис и широкий ассортимент товаров».

Подробнее о режиме работы отделений по ссылке .

Проект по открытию аптечных пунктов на площадях отделений Сбербанка был запущен в прошлом году в нескольких регионах России.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»