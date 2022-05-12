Первый зампостпред России при ООН: спецоперация на Украине может затянуться из-за стран Запада

Фото: кадр видео Минобороны России

Специальная военная операция на Украине может затянуться из-за Запада. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.



— Если западные страны будут пытаться остановить конфликт, подливая бензин в огонь, конечно, он может затянуться на некоторое время, — приводит его слова ТАСС.

Полянский считает, что это не повлияет на общий темп конфликта и не остановит достижение Россией поставленных целей. По его словам, спецоперация прекратится, когда Киев «признает тот факт, что ему нужно пойти на уступки», то есть пройти через денацификацию, демилитаризацию и т. д.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня в Минобороны России сообщили, что авиация поразила еще 45 районов сосредоточения войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, в районе Харькова уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

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Диана Жиленкова