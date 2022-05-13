С начала экологического двухмесячника в Татарстане с полос отвода дорог собрали 5,5 тысячи кубометров мусора

С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане с полос отвода автодорог собрали 5,5 тысячи кубометров мусора. Ежедневно в санитарной очистке задействованы 2,5 тысячи человек и 210 единиц спецтехники.



По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, сотрудники Главтатдортранса собрали 3,6 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов, а работники филиала ОАО «РЖД» по Волго–Камскому региону Куйбышевской железной дороги очистили территорию общей площадью 57,6 тысячи кв.м.

Фото: realnoevremya.ru

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в Татарстане 1 апреля и завершится в конце текущего месяца. В перечень задач включена очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и других территорий.

Диана Жиленкова