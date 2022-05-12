Доход прокурора Татарстана в 2021 году составил 3,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заработал в 2021 году 3,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на сайте Прокуратуры республики.

В собственности Нафикова также есть земельный участок площадью 610 «квадратов» и жилой дом в 132 кв.м. Помимо этого, в пользовании находятся по две квартиры и стояночных места, гараж и беседка.

Фото: прокуратура Татарстана

Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика заработал в прошлом году 3,1 млн рублей. Доход другого заместителя, Олега Даминова, составил 3 млн рублей.

Также сегодня стало известно, что по итогам 2021 года руководитель СУ Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский заработал 3,5 млн рублей. Причем доход одного из его заместителей, Руслана Султанова, составил почти 5 млн рублей.

Диана Жиленкова