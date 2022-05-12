В Татарстане на благоустройство парков и скверов направят более 737 млн рублей
В Татарстане на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств выделят 737,5 млн рублей. Источником финансирования выступают федеральный и региональный бюджеты.
Срок выполнения работ — до 30 ноября 2022 года. Всего в списке указаны 32 объекта. Среди них:
- сквер «Спортивный» в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
- набережная вдоль реки Шошма в поселке Балтаси Балтасинского района;
- парк Победы в селе Высокая Гора Высокогорского района;
- парк «Молодежный» в Заинске;
- парк «Березовая роща» в Зеленодольске;
- сквер «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны» в Казани и другие.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 мая. Подрядчика определят 24 мая.
В апреле стало известно, что в Татарстане на ремонт дворов и общественных пространств потратили 32,5 млрд рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
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