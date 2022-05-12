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В Татарстане на благоустройство парков и скверов направят более 737 млн рублей

20:36, 12.05.2022
В Татарстане на благоустройство парков и скверов направят более 737 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств выделят 737,5 млн рублей. Источником финансирования выступают федеральный и региональный бюджеты.

Срок выполнения работ — до 30 ноября 2022 года. Всего в списке указаны 32 объекта. Среди них:

  • сквер «Спортивный» в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
  • набережная вдоль реки Шошма в поселке Балтаси Балтасинского района;
  • парк Победы в селе Высокая Гора Высокогорского района;
  • парк «Молодежный» в Заинске;
  • парк «Березовая роща» в Зеленодольске;
  • сквер «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны» в Казани и другие.
Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 мая. Подрядчика определят 24 мая.

В апреле стало известно, что в Татарстане на ремонт дворов и общественных пространств потратили 32,5 млрд рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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