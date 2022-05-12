На строительство школы на 500 мест в Богатых Сабах направят еще 80,6 млн рублей

В поселке городского типа Богатые Сабы Сабинского района Татарстана построят школу на 500 мест. На ее строительство выделят 80,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики. Подрядчику понадобится выполнить строительно-монтажные, подготовительные, земляные и прочие работы, в том числе установку и монтаж оборудования. Также среди возможных работ указывается инженерная подготовка и защита территории, устройство фундаментов и оснований, фасадные и внутренние отделочные работы.

Согласно техдокументации, на территории школы расположатся футбольное поле, площадки для волейбола, гимнастики и уличных тренажеров. Здание планируется трехэтажное, с плоской кровлей и техническим этажом.

Заявки на участие можно подавать до 19 мая. Подрядчика выберут 23 мая. Работы потребуется выполнить в период с 8 июня по 30 ноября 2022 года.

скриншот/документация к тендеру

В феврале стало известно, что в Татарстане до конца 2022 года возведут еще две школы, в общей сложности на эти цели из регионального бюджета выделят 254,4 млн рублей. Среди них — учреждение в Богатых Сабах на 500 мест, в поселке Балыклы (Кукморский район) — на 15 мест.

Дарья Акимова