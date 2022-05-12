На строительство нового здания полиции в Кировском районе Казани выделили 400 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани для сотрудников МВД построят новое здание за 399,13 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Здание будет располагаться на улице Лазарева. В нем планируют разместить аппарат управления вневедомственной охраной, отдел лицензионно-разрешительной работы и батальон полиции №3 УПО по Казани.

Согласно проекту контракта, помимо самого административного здания, подрядчики должны будут построить гараж, провести инженерные коммуникации, оборудовать КПП и завести все необходимое оборудование. Заказчиком работ выступает Главинвестстрой Татарстана.



Фото: Максим Платонов

Тендер на портале госзакупок разместили накануне, 11 мая. Заявки на участие принимаются еще неделю — до 19 мая. Строительные работы должны начаться 8 июня и завершиться 30 ноября 2022 года.

Накануне на портале госзакупок также появились тендеры на разработку проектной документации Дворца детского творчества и проведение реставрационных работ в Институте развития Татарстана.



Артем Гафаров