На проект реставрации Института развития образования Татарстана выделили 4,15 млн рублей

Фото: скриншот сервиса Google Maps

На проект реставрации здания, в котором находится Институт развития образования Татарстана, выделили 4,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Здание находится в Казани по адресу: ул. Большая Красная, 68.

Начальная стоимость включает в себя расходы на проведение инженерных изысканий и составление всей необходимой документации. Заказчиком работ выступает Главинвестстрой Татарстана.

Фото: скриншот сервиса Google Maps

Согласно опубликованным документам, 328 тыс. рублей выделили на инженерные изыскания, 2,39 млн — на проектные работы, еще миллион — на реставрационные работы, а оставшиеся 188 тыс. рублей должны покрыть расходы, связанные с государственной экспертизой.

Среди конструктивных решений от заказчика требуют предусмотреть возможность усиления фундамента, ремонт и усиление лестниц, площадок и крылец. Ремонту и частичной замене при необходимости должны подвергнуться и конструкции крыши. Будущий облик здания пока неизвестен — его должен будет разработать подрядчик.

Здание, которое собираются реставрировать, входит в перечень объектов культурного наследия, поэтому к подрядчику предъявляются дополнительные требования. В частности, у подрядчика должен быть опыт выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия, при котором не затрагиваются конструктивные характеристики надежности и безопасности такого здания.

Фото: скриншот сервиса Google Maps

На трех этажах здания располагаются учебные аудитории, кафедры современных образовательных технологий, психологии, инклюзивного образования, столовая. На третьем этаже находится библиотека. Общая площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. метров, ежегодно в нем обучаются 8 тыс. человек.

Тендер на участие в конкурсе был размещен на портале госзакупок 11 мая. Прием заявок завершится уже через неделю — 19 мая.

Артем Гафаров