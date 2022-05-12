На разработку проектной документации по капремонту дворца детского творчества в Казани выделят 4 млн рублей

Фото: Элеонора Рылова

На разработку проектной документации по капремонту «Городского дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша» (ГДДТ) в Казани выделят 4 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики, об этом сообщается на портале госзакупок.

Работы будут разделены на три этапа:



разработка проектной, сметной и рабочей документации, с даты заключения контракта по 10 октября текущего года;

получение заключения историко-культурной экспертизы с 11 по 31 октября;

получение заключения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости с 1 по 30 ноября.

Обязательным условием является то, что перечень и комплектность результатов выполненных работ должны быть в 2 экземплярах на бумажном носителе и 3 экземплярах в электронном виде. Заявки на участие принимаются до 30 мая, исполнителя определят 2 июня.

Фото: Элеонора Рылова

Дворец детского творчества имени детского татарского писателя Абдуллы Алиша больше известен как Дворец пионеров. В ноябре прошлого года сообщалось, что его ждут глобальные ремонтно-реставрационные работы. Проект, разработанный АО «Татарское специальное научное реставрационное управление», получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Отмечается, что за 60 лет во дворце ни разу не проводился капитальный ремонт. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин