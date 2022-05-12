Официальная статистика: в Татарстане в конце апреля подорожали конфеты, бананы и огурцы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в последнюю неделю прошлого месяца подорожали конфеты, бананы и свежие огурцы. Рост цен зафиксировали с 22 по 29 апреля.

По подсчетам Татарстанстата, огурцы за неделю подорожали на 2,7%, с 137,52 рубля за кг до 141,28 рубля на 29 апреля. Бананы выросли в цене на 2,48%, с 104,3 руб./кг до 106,83 руб./кг.

Яблоки стали дороже на 1,81%, с 114,02 до 116,06 рубля за один килограмм. Морковь с 22 по 29 апреля в Татарстане выросла в цене на 1,01%, до 68,45 руб./кг.

Фото: Максим Платонов

Мягкие, глазированные шоколадом конфеты в Татарстане выросли в цене на 4,52%. Они подорожали с 384,94 руб./кг до 402,53 руб./кг.

Подорожал также маргарин — на 3,25%, до 209,79 рубля за кг, и сухие молочные смеси для детского питания — на 1,08%, до 975,14 руб./кг.

Соль в республике за последнюю неделю апреля подорожала на 2,86%, с 14,41 до 14,69 рубля за кг. Картофель вырос в цене на 1,52%. На 29 апреля его средняя стоимость достигла 54,61 руб./кг.

Сахар с 22 по 29 апреля подорожал всего на 0,07%, до 84,98 руб./кг. Незначительно выросли в цене за это время печенье, шлифованный рис, гречка, вермишель, столовая свекла, молоко, подсолнечное и сливочное масло. Остались на том же уровне цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Фото: tatstat.gks.ru

С 22 по 29 апреля в Татарстане подешевели свежие помидоры, репчатый лук, свежая белокочанная капуста, пшено, черный байховый чай, куриные яйца, овощные консервы для детского питания, сычужные твердые и мягкие сыры.

Напомним, что в Татарстане с 15 по 22 апреля зафиксировали подорожание моркови, макарон и сухих молочных смесей для детского питания. Выросли в цене также столовая свекла, пшено и черный чай, следовало из данных Татарстанстата.



Татьяна Демина