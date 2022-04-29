Официальная статистика: в Татарстане подорожали морковь, макароны и сухие молочные смеси для детского питания

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю с 15 по 22 апреля подорожали морковь, макароны и сухие молочные смеси для детского питания. Выросли в цене также столовая свекла, пшено и черный чай. Такие данные приводит Татарстанстат.

Морковь за указанный период подорожала на 3,64%. По состоянию на 22 апреля средняя цена за один килограмм достигла 67,83 рубля.

Сухие молочные смеси для детского питания подорожали 3,68%. На 22 апреля средняя цена составила 965,02 руб./г. Фруктово-ягодные консервы для кормления детей выросли в цене на 1,38%, до 470,12 руб./кг.



Сливочное масло за неделю в Татарстане подорожало на 2,46%, до 668,73 руб./кг. Гречка выросла в цене на 1,7%, до 116,58 рубля за кг.

Фото: Татарстанстат

Макароны из пшеничной муки высшего сорта в Татарстане подорожали 1,54%. К 22 апреля они в среднем стоили 73,08 руб./кг. На 2,39% в республике подорожало пшено, до 48,99 руб./кг.

Снизились с 15 по 22 апреля средние цены на свинину, кур, за исключением куриных окорочков, мясные консервы для детского питания, свежую белокочанную капусту, репчатый лук, свежие помидоры и бананы, следует из данных Татарстанстата.

С 15 по 22 апреля в Татарстане подешевел и сахар-песок — на 2,31%. На 22 апреля он в среднем стоил 85,2 рубля за кг.



Татьяна Демина