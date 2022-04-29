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Официальная статистика: в Татарстане подорожали морковь, макароны и сухие молочные смеси для детского питания

14:48, 29.04.2022 4
Официальная статистика: в Татарстане подорожали морковь, макароны и сухие молочные смеси для детского питания
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю с 15 по 22 апреля подорожали морковь, макароны и сухие молочные смеси для детского питания. Выросли в цене также столовая свекла, пшено и черный чай. Такие данные приводит Татарстанстат.

Морковь за указанный период подорожала на 3,64%. По состоянию на 22 апреля средняя цена за один килограмм достигла 67,83 рубля.

Сухие молочные смеси для детского питания подорожали 3,68%. На 22 апреля средняя цена составила 965,02 руб./г. Фруктово-ягодные консервы для кормления детей выросли в цене на 1,38%, до 470,12 руб./кг.

Сливочное масло за неделю в Татарстане подорожало на 2,46%, до 668,73 руб./кг. Гречка выросла в цене на 1,7%, до 116,58 рубля за кг.

Фото: Татарстанстат

Макароны из пшеничной муки высшего сорта в Татарстане подорожали 1,54%. К 22 апреля они в среднем стоили 73,08 руб./кг. На 2,39% в республике подорожало пшено, до 48,99 руб./кг.

Снизились с 15 по 22 апреля средние цены на свинину, кур, за исключением куриных окорочков, мясные консервы для детского питания, свежую белокочанную капусту, репчатый лук, свежие помидоры и бананы, следует из данных Татарстанстата.

С 15 по 22 апреля в Татарстане подешевел и сахар-песок — на 2,31%. На 22 апреля он в среднем стоил 85,2 рубля за кг.

Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    А так же все остальное)))
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  • Анонимно 29 апр
    Детская смесь всегда стоила дорого, сейчас еще дороже в соотношении с зп( мамочки, надо изо всех сил налаживать гв)
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    Анонимно 29 апр
    да уж, родителям искусственников сейчас не позавидуешь, но они прикорм раньше начинают вводить
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  • Анонимно 29 апр
    В пятерочке сахар вроде так же 95
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