В двух медучреждениях Казани произошли кадровые изменения

Сразу в двух медучреждениях Казани произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Заслуженный врач Татарстана, главный специалист по анестезиологии и реанимации Рафат Садриев назначен исполняющим обязанности главврача ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр». Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения республики Марат Садыков. Он родился в 1968 году в селе Чалпы Азнакаевского района ТАССР. В 1995 году окончил Казанский государственный медицинский институт. С 2015 года являлся главным специалистом по анестезиологии и реанимации городской клинической больница №7 Казани.

Ильнур Шарафутдинов назначен главврачом ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики». Ранее он занимал аналогичную должность в Республиканском клиническом неврологическом центре. Он окончил Казанский государственный медицинский институт в 1992 году, Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «менеджмент организации, менеджер» в 2009 году. Награжден почетными грамотами Минздравов Татарстана и России, благодарностями мэра Челнов.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Шарафутдинов стал главным врачом Республиканского клинического неврологического центра в апреле 2021 года. До этого он был главным врачом Клиники медицинского университета в Казани.

Дарья Акимова