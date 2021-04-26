В двух медучреждениях Казани произошли кадровые изменения

Ильнур Шарафутдинов назначен главным врачом Республиканского клинического неврологического центра. Соответствующий приказ подписал сегодня министр здравоохранения РТ Марат Садыков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ильнур Шарафутдинов окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1992 году. С 1984 по 1991 год работал медбратом в Республиканской клинической больнице. С 2008 по 2013 год руководил Управлением здравоохранения Челнов, а с 2014 года был главным врачом Клиники медицинского университета в Казани.

фото: minzdrav.tatarstan.ru

Главным врачом Клиники медицинского университета назначена Оксана Бирчук. Она также окончила Казанский государственный медицинский институт, но в 2003 году. До назначения работала заведующей урологическим отделением №1 РКБ.

Ранее бывший главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева в Казани Фарит Зиганшин перешел на работу в Республиканский центр крови — там он занял пост замначальника одного из отделов учреждения.



Алексей Нечаев