В Казани открывается выставка «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков»

Фото: Музей Чеченской Республики

В рамках Дней чеченской культуры в Республике Татарстан с 12 мая по 13 июня 2022 года Музей Чеченской Республики впервые демонстрирует казанцам и гостям столицы Республики Татарстан экспонаты из своей коллекции. На выставке представлено более ста произведений, среди которых живопись второй половины XX — начала XXI веков, предметы декоративно-прикладного искусства XIX—XX веков и современности.

Работы чеченских художников выполнены в разных стилях и жанрах, от академизма до авангардного направления: невероятной красоты горные пейзажи, улицы Грозного и чеченских селений, жанровые сцены, портреты и натюрморты. Зрители увидят живописные полотна шестнадцати художников разных поколений, уроженцев Чечни и авторов, приезжавших в республику на время: стоявших у истоков формирования чеченской живописной школы Шамиля Шамурзаева и Аманди Асуханова, русского художника Олега Павловича Клюкина, авангардистов Вахита Заураева и Шамсудина Ахмадова, представителя молодого поколения Аслана Бугаева и других.

Саид Бицираев. Беседа. 2011 г. Холст, масло. Музей Чеченской Республики

О культурных и бытовых особенностях региона рассказывают этнографические материалы: комплексы мужской и женской традиционной одежды, прекрасные образцы холодного и огнестрельного оружия, изящные ювелирные украшения, керамическая и медная посуда, музыкальные инструменты. Внимание посетителей выставки привлекут образцы повседневного, парадного и боевого холодного оружия, качеством которого издавна славились чеченцы. Секреты изготовления клинков из булатной стали передавались из поколения в поколение. Ножны, рукояти украшали сложным растительным орнаментом в разнообразных ювелирных техниках. Украшением выставки станут традиционные чеченские войлочные ковры истанги с национальным орнаментом, выполненным в технике цветной аппликации. В их выразительных узорах-символах зашифрован магический смысл, уходящий корнями в глубокую древность.

Открытие выставки состоится 12 мая в 15.00.