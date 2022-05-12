В Казани открылись Дни чеченской культуры — видео

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В Казань прибыла с рабочим визитом министр культуры Чечни и дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова. Трехдневную программу чеченская делегация начала с посещения Национальной библиотеки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Сейчас как никогда очень важно поддерживать и развивать отношения между регионами и народами. У нас страна многонациональная и очень важно друг друга понимать, говорить на одном языке, как мы знаем — это язык культуры, — рассказала Айшат Кадырова.

Знакомиться с культурой Чеченской республики жители и гости столицы Татарстана могут начать уже сегодня. Так, музей Чечни представил в «Казанском Кремле» более 100 экспонатов: национальная одежда, ювелирные украшения и полотна художников.

Дни чеченской культуры проходят с 11 по 13 мая. Например, сегодня в 19:00 Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова (Грозный) представит на сцене Татарского государственного драматического театра им. Г. Камала спектакль «Волки» о судьбе чеченцев в годы Великой Отечественной войны.

Диана Жиленкова