Кабмин Татарстана утвердил перечень востребованных профессий на 2023—2029 годы

Кабинет министров Татарстана утвердил перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



В перечень вошли 160 специальностей среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих), 183 среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена), 252 направления подготовки высшего образования, 262 профессии профессиональной подготовки.

Согласно документу, исполнительные органы власти будут руководствоваться данным списком при создании государственного заказа на подготовку кадров. Также ряд министерств будет использовать его при формировании контрольных цифр приема студентов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Последний раз Кабмин утверждал список востребованных профессий в феврале. Он был рассчитан на 2022—2028 годы. Тогда в перечень попали 154 профессии среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих), 165 специальностей среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена), 245 направлений подготовки высшего образования.



Максим Кокунин