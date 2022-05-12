ФСБ задержала жителя Курской области, связанного с Украиной и готовившего теракт

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

В Курской области задержали местного жителя, готовившего теракт, мужчина был связан со спецслужбами Украины, сообщает RT со ссылкой на ФСБ.



Мужчина планировал «совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры» Курска с массовым скоплением людей. Его целью была дестабилизация деятельности органов власти, чтобы воздействовать на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции на Украине.

Дома у задержанного изъяли две самодельные взрывчатки и травматическое оружие с патронами, а еще нацистскую литературу. Мужчина дал признательные показания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне Федеральная служба безопасности задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации. По данным службы, он планировал теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих.

Маргарита Головатенко