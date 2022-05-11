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ФСБ заявила о предотвращении в Калининграде теракта в канун Дня Победы

09:50, 11.05.2022
ФСБ заявила о предотвращении в Калининграде теракта в канун Дня Победы
Фото: wikipedia.org / Андрей Стенин

Федеральная служба безопасности задержала в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным службы, он планировал теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих, информирует «Интерфакс».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Маргарита Головатенко
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