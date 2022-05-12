В Казани в среду произошло пять ДТП с пострадавшими
В Казани в среду, 11 мая произошло 171 ДТП, в которых пять с пострадавшими. Зарегистрированы два наезда на пешехода, два столкновения и падение в автобусе.
В этот день в столице Татарстана задержали 13 пьяных водителей, у еще шести водителей не было прав на управление транспортом.
В отделы полиции доставили пять граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.
Во вторник, 10 мая, в Казани задержали 12 пьяных водителей и трех водителей без прав. Всего в столице Татарстана произошло 101 ДТП, в одном из которых пострадал человек — случился наезд на пешехода.
С начала этого года в городе произошло 133 ДТП с участием пешеходов. В них 130 человек получили травмы различной степени тяжести, семь человек погибли.
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