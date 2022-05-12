В Казани в среду произошло пять ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в среду, 11 мая произошло 171 ДТП, в которых пять с пострадавшими. Зарегистрированы два наезда на пешехода, два столкновения и падение в автобусе.

В этот день в столице Татарстана задержали 13 пьяных водителей, у еще шести водителей не было прав на управление транспортом.

В отделы полиции доставили пять граждан, которых заподозрили в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 10 мая, в Казани задержали 12 пьяных водителей и трех водителей без прав. Всего в столице Татарстана произошло 101 ДТП, в одном из которых пострадал человек — случился наезд на пешехода.

С начала этого года в городе произошло 133 ДТП с участием пешеходов. В них 130 человек получили травмы различной степени тяжести, семь человек погибли.

Маргарита Головатенко