В Казани с начала года в ДТП с пешеходами пострадали 130 человек, 7 погибли

В Казани с начала этого года произошло 133 ДТП с участием пешеходов. В них 130 человек получили травмы различной степени тяжести, семь человек погибли, сообщили в Госавтоинспекции города.



Одно из таких ДТП произошло 27 апреля в 16.30 напротив дома №15 по улице Ноксинский спуск. 59-летняя женщина-водитель автомобиля Kia Sportage наехала на 75-летнюю пенсионерку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

Госавтоинспекция города Казани просит пешеходов быть предельно внимательными на дороге. При ее переходе следует убедиться, что автомобили остановились. Водителям напомнили, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, вплоть до полной остановки, и быть готовым пропустить пешехода.

Фото: Максим Платонов

Только во вторник, 10 мая, в Казани произошло 101 ДТП, в одном из которых пострадал человек — случился наезд на пешехода. В городе за прошлые сутки задержали 12 пьяных водителей и трех автомобилистов без прав.



Маргарита Головатенко