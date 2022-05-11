В Казани 10 мая задержали 12 пьяных водителей

Фото: Максим Платонов

В Казани во вторник, 10 мая, задержали 12 пьяных водителей и трех водителей без прав, сообщили в ГИБДД города.

Всего в столице Татарстана произошло 101 ДТП, в одном из которых пострадал человек — случился наезд на пешехода.

В отдел полиции доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: Максим Платонов

В понедельник, 9 мая, сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 11 пьяных водителей и еще пять водителей без прав. В этот день в городе произошло 73 ДТП, из них в четырех пострадали люди.

Маргарита Головатенко