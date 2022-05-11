Чернышенко после назначения врио глав трех регионов ПФО назвал основные направления их развития

В экономической структуре Марий Эл, Саратовской и Кировской областей основная доля ВРП составляет обрабатывающие, промышленные и сельскохозяйственные производства. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в каждом регионе есть определенные точки роста, на которых необходимо сконцентрироваться новым главам субъектов. Например, в Марий Эл стратегическое значение для импортозамещения имеет кластер радиоэлектроники.

Фото: Максим Платонов

В Саратовской области Чернышенко назвал приоритетным направлением металлургическое производство и АПК, а в Кировской — создание современного научно-производственного комплекса.

— Сейчас врио губернаторов важно оценить разработанные ранее прорывные проекты социально-экономического развития, сделать их корректировку и приоритизацию при необходимости, — приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства России.

Накануне стало известно об уходе глав Марий Эл, Саратовской и Кировской областей — Александра Евстифеева, Валерия Радаева и Игоря Васильева. Позднее президент страны Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав указанных регионов. Так, врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин, Кировской области — Александр Соколов, а врио главы Марий Эл стал Юрий Зайцев.

Диана Жиленкова