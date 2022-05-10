Мурашко сообщил о продолжении консультаций России и ВОЗ о признании вакцины от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Консультации России с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании отечественной вакцины от COVID-19 продолжаются. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

В марте ВОЗ приостановила оценку «Спутника V» из-за технических сложностей, вызванных санкциями, введенными против России в связи с ситуацией на Украине. Трудности в признании первой российской вакцины против коронавируса в организации возникали и до обострения ситуации.

Фото: Максим Платонов

Еще в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что из-за разницы в требованиях сторон появлялись сложности в предоставлении нужной информации о вакцине. В конце апреля стало известно, что ВОЗ планирует провести инспекцию производства «Спутника V».

«Спутник V» зарегистрировали в России в августе 2020 года. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина прошла все четыре стадии исследований — одну доклиническую (на животных) и три клинических (на людях).

Маргарита Головатенко