СберНПФ запустил новую программу для бизнеса по поддержке сотрудников

СберНПФ разработал новую для российского рынка корпоративную HR-программу — «Умный социальный пакет». Программа позволяет работодателю создавать особый финансовый резерв для работников, применяя при этом механизм налоговых льгот.

В программе работодатель может сам определять размер взносов, которые он планирует ежемесячно или ежегодно отчислять в пользу сотрудника — например, 5—7% от его оклада или более. Компания также устанавливает срок, по истечении которого сотрудник имеет право получить доступ к своему финансовому резерву. Как правило, такой период составляет в среднем 5—7 лет, что мотивирует работника трудиться на одном предприятии долгое время.

Накопления по «Умному соцпакету» ежегодно увеличиваются за счет инвестиционного дохода, который начисляет СберНПФ. При этом вложенные средства, по условиям программы, полностью сохраняются при любом уровне рыночной доходности. Направить средства работник может на различные цели — например, на первый взнос по ипотеке, строительство загородного дома, оплату образования детей, лечение критических заболеваний или пенсионные выплаты. Таким образом, предприятие может заменить дорогие и неэффективные элементы существующего соцпакета.

В отличие от классических корпоративных программ, «Умный социальный пакет» является простым «коробочным» решением, ориентированным на более широкие и массовые сегменты рынка за счет возможности быстрой раскатки.

Александр Прокопенков, директор по развитию СберНПФ:

«Мы запустили программу в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса в начале 2022 года. «Умный соцпакет» оказался востребованным: за три месяца мы получили порядка 50 заявок на оформление программы. В основном заявки подавали предприятия, занимающиеся производством и продажей фармпрепаратов, медицинских изделий, мебели, бытовой химии и агропродукции. Также программа стала особенно актуальной для компаний, осуществляющих свою деятельность в малых городах, где есть необходимость удержания сотрудников от переезда в мегаполисы. Сегодня мы приняли решение масштабировать возможности программы на новые сегменты, в том числе и в рамках крупного бизнеса».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

«В нашем регионе хорошо развита промышленность: у нас взращивают ценные кадры, так называемых «штучных» специалистов в этой сфере. «Умный соцпакет» — хорошая возможность как привлечь, так и удержать у себя таких специалистов. Поэтому особенно рекомендуем компаниям из промышленной сферы обратить внимание на эту программу».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»