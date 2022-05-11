В акции «Бессмертный полк» в Татарстане приняли участие 369 400 человек — это много или мало?
9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, на улицах Татарстана прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие 369 400 человек, сообщили в пресс-службе президента республики.
Мероприятие прошло в очном режиме после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.
В Казани участники с портретами ветеранов стали собираться за два часа до начала на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в Вахитовском районе города. Шествие прошло по улицам Карла Маркса, Лобачевского, около парка «Черное озеро» и по улице Кремлевской. Завершилась акция на площади Тысячелетия. В ней приняли участие 170 тысяч человек.
369 400 человек — это:
- Примерно 3,08% от общего числа участников — в этом году в шествии «Бессмертный полк» участвовали около 12 миллионов человек.
- Около 9% от населения Татарстана — оно превысило 4 миллиона человек.
- На 6,4 тысячи больше, чем в допандемийных 2018 и 2019 годах — тогда на акции в Татарстане вышли по 363 тысячи человек.
- В 61,5 раза больше, чем общее число участников первого «Бессмертного полка» — он прошел в 2012 году в Томске по инициативе сотрудников местной телекомпании и собрал 6 тысяч человек.
- В два раза больше всех участников акции в 2013-м — она состоялась в России и еще четырех странах и в итоге собрала 180 тысяч человек.
- На 119 тысяч больше, чем в Ленинградской области — в этом году там в акции «Бессмертный полк» участвовали более 250 тысяч человек.
- На 145 тысяч меньше, чем в Московской области — 514 тысяч человек.
- В 2,7 раза меньше, чем в Москве — там в «Бессмертном полку» участвовали около миллиона человек.
- В 10,4 раза больше количества участников Парада Победы в 1945 году — 35 325 человек.
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