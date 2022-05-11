В акции «Бессмертный полк» в Татарстане приняли участие 369 400 человек — это много или мало?

9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, на улицах Татарстана прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие 369 400 человек, сообщили в пресс-службе президента республики.

Мероприятие прошло в очном режиме после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани участники с портретами ветеранов стали собираться за два часа до начала на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в Вахитовском районе города. Шествие прошло по улицам Карла Маркса, Лобачевского, около парка «Черное озеро» и по улице Кремлевской. Завершилась акция на площади Тысячелетия. В ней приняли участие 170 тысяч человек.

369 400 человек — это:

Примерно 3,08% от общего числа участников — в этом году в шествии «Бессмертный полк» участвовали около 12 миллионов человек.

от общего числа участников — в этом году в шествии «Бессмертный полк» участвовали около 12 миллионов человек. Около 9% от населения Татарстана — оно превысило 4 миллиона человек.

от населения Татарстана — оно превысило 4 миллиона человек. На 6,4 тысячи больше, чем в допандемийных 2018 и 2019 годах — тогда на акции в Татарстане вышли по 363 тысячи человек.

В 61,5 раза больше , чем общее число участников первого «Бессмертного полка» — он прошел в 2012 году в Томске по инициативе сотрудников местной телекомпании и собрал 6 тысяч человек.

, чем общее число участников первого «Бессмертного полка» — он прошел в 2012 году в Томске по инициативе сотрудников местной телекомпании и собрал 6 тысяч человек. В два раза больше всех участников акции в 2013-м — она состоялась в России и еще четырех странах и в итоге собрала 180 тысяч человек.

всех участников акции в 2013-м — она состоялась в России и еще четырех странах и в итоге собрала 180 тысяч человек. На 119 тысяч больше , чем в Ленинградской области — в этом году там в акции «Бессмертный полк» участвовали более 250 тысяч человек.

, чем в Ленинградской области — в этом году там в акции «Бессмертный полк» участвовали более 250 тысяч человек. На 145 тысяч меньше , чем в Московской области — 514 тысяч человек.

, чем в Московской области — 514 тысяч человек. В 2,7 раза меньше , чем в Москве — там в «Бессмертном полку» участвовали около миллиона человек.

, чем в Москве — там в «Бессмертном полку» участвовали около миллиона человек. В 10,4 раза больше количества участников Парада Победы в 1945 году — 35 325 человек.

Дарья Пинегина