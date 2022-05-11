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В Казани до 31 октября продлевают ограничение движения по улице Амирхана

15:36, 11.05.2022 1
В Казани до 31 октября продлевают ограничение движения по улице Амирхана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани до 31 октября продлевается ограничение движения для автотранспорта на участке по улице Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Решение принято в связи с тем, что на участке вдоль проезжей части улицы Амирхана, от пересечения с улицей Чистопольской до пересечения с улицей Четаева в сторону проспекта Ямашева, продолжается ремонт канализационного коллектора.

Изначально данный участок закрывали до 9 марта. Затем ограничение движения продлили до 17 мая.

Сегодня также стало известно, что в Казани с 13 мая по 31 августа ограничат движение по улице Восход. Это связано с капитальным ремонтом дороги.

Дарья Акимова
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