В Казани до 31 октября продлевают ограничение движения по улице Амирхана

В Казани до 31 октября продлевается ограничение движения для автотранспорта на участке по улице Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Решение принято в связи с тем, что на участке вдоль проезжей части улицы Амирхана, от пересечения с улицей Чистопольской до пересечения с улицей Четаева в сторону проспекта Ямашева, продолжается ремонт канализационного коллектора.

Изначально данный участок закрывали до 9 марта. Затем ограничение движения продлили до 17 мая.

Сегодня также стало известно, что в Казани с 13 мая по 31 августа ограничат движение по улице Восход. Это связано с капитальным ремонтом дороги.

Дарья Акимова